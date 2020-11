Endler por nominación a The Best: “Creo que estoy en un muy bien momento”

Chile prepara un amistoso contra Zambia, un duelo preparatorio para el repechaje, donde las seleccionadas bucarán un cupo a los Juegos Olímpicos. En la previa del Partido Cristiane Endler fue nominada a los premios The Best, por segundo año consecutivo. “Creo que estoy en un muy bien momento, me he consolidado en Europa, me fue muy difícil llegar, pero ya llevo un par de años. Todavía me falta por aprender y cosas por conseguir. Satisfecha también”, dijo en conferencia de prensa. Eso sí, advirtió que no espera nada sobre la premiación. “Prefiero no hacerme mucha expectativa, pero si pasa genial. Estoy muy contenta, al igual que mis compañeros de club”, agregó.

Respecto al partido que se disputará el sábado a las 11:00 en el Estadio San Carlos de Apoquindo, la meta sostuvo que sería ideal “tener el apoyo de tu país (en las galerías), podría marcar la diferencia. Siento que va a ser un poco difícil de que ocurra pero tenemos la esperanza. Pero si no llega a pasar, ya nos estamos acostumbrado a jugar sin público y hay que adaptarse”.

En cuanto al rival, indicó que “será muy parecido a Camerún. Mi mayor sueño es jugar Juegos Olímpicos, va a ser una oportunidad importante a nivel mundial. Nosotras estamos ahí muy cerca. Es el sueño de todas las que estamos participando y vamos a hacer todo lo posible por llegar”.

También valoró la incorporación de nuevas jugadoras a la Selección, pues “es súper importante que las nuevas jugadoras tengan la experiencia de jugar con nosotras, muchas llevamos mucho tiempo en la selección y no se veía un recambio. Creo que hay jugadoras muy buenas, espero que en un futuro puedan tener un rol importante en la selección”, dijo.

Luego aprovechó la instancia para destacar los avances que ha tenido el fútbol femenino en Chile, pero también envió un mensaje a los dirigentes de los clubes a tomárselo con seriedad. “Me parece bien que se dé por televisión abierta, creo que hay un avance significativo. Me parece genial que los clubes se estén poniendo la camiseta, pero creo que pueden involucrarse mucho más, desde el fondo, con reales intensiones, no sólo tener fútbol femenino por tener”, advirtió.

Además, destacó el interés que hay de las marcas. “Es importante tener este apoyo en cuanto a repercusión. Es vital que las marcas se involucren en el fútbol femenino. Espero que en el futuro se siga dando, hace que se haga más masivo y reconozcan a las jugadoras”, cerró.