Oscar Ruggeri por la muerte de Maradona: "No puede ser"

Oscar Ruggeri estaba al aire en el programa argentino ESPN90 cuando anunciaron el fallecimiento de Diego Maradona y recordó momentos que vivió con el astro.

"Te decían Maradona y Argentina. Increíble. Uno esperaba que te digan que no pasó nada, pero qué loco, porque estábamos hablando todos, tenemos el grupo... de prepararnos. Qué loco que no quisimos adelantarnos por esto de la pandemia, porque teníamos miedo, para hacer algo, no pudimos ni hablar, ni vernos, de locos", partió reflexionando.

"Tenía 60 años, el Tata, 62. Lo que hemos vivido, lo que nos hemos vivido... Lo que nos hizo vivir él a nosotros. Los momentos más lindos de mi vida, de la energía que te tiraba. Un crack en todos los sentidos. Si hay en el mundo un tipo que llevaba la cinta como correspondía era éste. Lo digo porque yo fui capitán también. Los capitanes tenemos este pensamiento, que los capitanes son distintos. Encima era el mejor de todos. Qué feliz nos hizo. Íbamos a la Selección porque nos gustaba, porque era Argentina, porque sabíamos que llegaba éste", agregó.

Al exseleccionado argentino lo autorizaron para salir del estudio, sin embargo, él quiso seguir con su relato. "Encima no podía estar con él, nada, ni hablarle, ni nada. Esto es un paro en el mundo. Me conmueve. Por ejemplo, verte a vos, verlos a todos acá, que se les cae lágrimas, la verdad. Qué bárbaro, nos debe pasar a todos los argentinos. No hay un argentino al que no se le esté cayendo una lágrima, por lo que ha hecho este chico por este país. Si hay alguien a los argentinos fue éste cada vez que jugaba. Esa es la bronca más grande. De pibe... No puede ser. No puede ser. Nosotros todos disfrutábamos de lo que nos hacían vivir ustedes. Estábamos en pleno goce de lo que habíamos hecho, que es tan difícil. Ya se cayeron tres pibes del plantel. Déjame de joder", lamentó.