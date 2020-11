Valdivia afirmó que no lo han contactado de Colo Colo para volver

El mediocampista nacional Jorge Valdivia aclaró este jueves los rumores sobre un regreso a Colo Colo, asegurando que desde Blanco y Negro no se han contactado con él para volver a jugar por el ‘Cacique’.

El ‘Mago’ le respondió en la presente jornada, a través de su cuenta de Twitter, a un usuario que dio prácticamente como hecho el arribo al elenco ‘popular’ del jugador de 37 años.

La cuenta ‘Relatos Populares’ escribió que Valdivia “firma por 6 meses weón. 10 palos como el Mati. Si nos salvas, quedaras en la gloria eterna. Firma una clausula por partido jugado por último. Después renuevas por dos años y listo. Ya po @ColoColo y @el_mago_oficial pónganse en buena! Se los rogamos!”.

Ante esto, el ‘Mago’ respondió que “la Sociedad Blanco y Negro no me ha contactado. No se de donde habrá salido esa info. Solo aclaro para que después no salgan con que pedí 10 o 20 o 40 o que pedí 5 años de contrato. Solo para que quede claro y no salgan con cada locura después”.

Varios medios nacionales afirman que Colo Colo analiza la contratación de emergencia de Jorge Valdivia para salvarse del descenso. El volante terminó contrato con el Mazatlán y la dirigencia de Blanco y Negro, dada la crítica situación del equipo, lo ubica como candidato para reforzar el mediocampo de Colo Colo.