Walter Montillo anunció que no renovará en la U: “Estoy dolido”

14:59 El volante de los azules lamentó que los dirigentes no hayan sido claros en comunicarle si lo querían o no para la próxima temporada.

Una mala noticia para los hinchas de Universidad de Chile. Walter Montillo anunció que no renovará con el club. “Pedí que me confirmaran antes del 20 de noviembre si iba a seguir. No es un tema de platas, sino de tiempos. No me choca lo de la evaluación, sino que se dilatara por tanto tiempo. No puedo estar esperando. No voy a renovar”, dijo a radio ADN.

El volante llegó al club en enero de este año con la intención de retirarse en el club. Todo dependería de su desempeño y rindió. Es más fue uno de los jugadores con más regularidad, siendo titular en la mayoría de los encuentros. “Es un momento difícil para mí. Las evaluaciones están desde principio de año. Es un momento difícil. Lo de los problemas familiares en Argentina es mentira. Siempre puse todo de mí para el club”, agregó.

Además, contó que esta decisión no pasa por su sueldo porque ni siquiera “llegamos ni a hablar de platas, sino que pedí tiempo. A mis años decido ponerme del lado de mis hijos y mi señora. Estoy dolido. Cumpliré mi contrato hasta el 31 de diciembre”.

“Le pido disculpas si los hinchas esperaban otra noticia. Hace años atrás el trato no fue bueno y me porté como un caballero. No quiero hablar mal del presidente. Estamos en diciembre y ya está para saber si puedo estar o no”, añadió.

También aprovechó la tribuna para profundizar en la relación que tuvo con el actual presidente de Azul Azul. “Siempre fui con la verdad con Cristián Aubert. Me bajé el sueldo para venir acá. Me siento importante en el club. Esto es una bomba, lo sé, pero prefiero que sea ahora y concentrarnos en el torneo. Aún no estamos salvados”.

Aclaró que salir a hablar ahora no fue “porque me dijeran que me iban a evaluar dos o tres semanas. Me dolió la salida de Caputto porque es de las pocas personas que realmente se la jugó para que volviera”.

Es más, sostuvo que lo que más lamenta es que no hayan sido claro en la negociación. “A Aubert lo conozco de mi pasada anterior. Me molesta la manera. Me pueden decir ‘en el proyecto del próximo año no entras’ y lo voy a entender. Si vienes para renovar y me tienes cuatro meses que si o que no, me canso”, aseveró.

“Dudamel está trabajando bien, no quiero involucrar al cuerpo técnico que llegó en esta decisión. Tengo contrato hasta el último partido en el torneo”, dijo.

También aprovechó de recordar los costos que asumió para venir a vestir de azul. “Chile a las corridas. Me fui mal con la gente de Tigre y asumí las consecuencias. No sé qué habrá pasado en estos cuatro meses. Mis tiempos no son los de la directiva”, explicó.

“No quiero ser un estorbo. Puede ser que me vaya ahora o cumpla mi contrato, no lo sé. No es el momento para ponerme a hablar de ofertas, no me ha llamado nadie”, expuso.