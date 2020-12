Colo Colo presentó a Jorge Valdivia como último refuerzo: "No me siento un salvador"

13:03 El "Mago" dijo que lo único que podía sacarlo de sus vacaciones era "el desafío al cual me sumo hoy".

El volante Jorge Valdivia, se transformó en el último refuerzo de Colo Colo para lo que resta del Campeonato Nacional, en el que el cuadro albo marcha en la última posición.

En su presentación oficial, el "Mago" dijo que "estaba en mi casa, tranquilo, descansando y lo único que me sacó de eso fue el desafío al cual me sumo hoy", y añadió sentir mayor felicidad que luego de que regresó al club tras 11 años de ausencia.

"Vengo muy feliz y con mucha ilusión a esta gran oportunidad, así lo veo yo. Estaba de vacaciones y Colo-Colo es el único equipo que me podía sacar de esa comodidad", agregó el futbolista.

Respecto de su rol en la lucha que dará el equipo por salir de las últimas posiciones del torneo, Valdivia dijo que "no me siento un salvador. Cuando el equipo gana, ganan todos. Vuelvo porque el equipo necesitaba reforzarse y yo entro en ese rango. Me siento como alguien que puede sumar en lo futbolístico y en lo anímico".

Sobre la relación con la directiva alba, con la que se fue distanciado en 2019, Valdivia dijo que "no he conversado con dirigentes, sólo vi a Aníbal a la hora de firmar. Yo vengo para jugar. Lo peor que podría hacer es empezar a hablar de lo que pasó porque tenemos muchas cosas -y más importantes- por delante".

De esta manera, el mundialista con la ‘Roja’ en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 se transforma en el tercer fichaje de Colo Colo para la segunda rueda del torneo, tras el central uruguayo Maximiliano Falcón y el joven volante Ignacio Jara.