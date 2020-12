[VIDEO] Walter Montillo se retira del fútbol el 31 de enero: "Daré un paso al costado"

16:05 El jugador además aclaró que no tiene ofertas de otro club y que sólo es un tema familiar.

Se termina el fútbol para Walter Montillo. El volante conversó con sus compañeros y dirigentes de Universidad de Chile y anunció que colgará los botines el 31 de enero de 2021, cumpliendo así su compromiso de retirarse en el cuadro azul.

"Voy a cumplir con mi contrato y luego daré un paso al costado", partió diciendo en un video institucional.

"Creo que no le hace bine a mis compañeros, siempre les están preguntando a ellos por mí. Me gusta estar en los medios, pero que se hable de fútbol y no de estas cosas", agregó.

El habilidoso volante dijo que esperó hasta el 20 de noviembre a los dirigentes para negociar y no le respondieron. "Yo necesitaba matricular a mis hijos en las escuela y les había dado un plazo. Los tuve que matricular en Argentina porque se me cerraban los cupos allá también", explicó.

Después de que el argentino hiciera pública su decisión este lunes, desde la dirigencia afirmaron que querían renovarle por un año más, pero ya era tarde. "No quiero que hayan especulaciones de que me voy a otro club o porque ya lo tenía previsto".

"Les agradezco todas las muestras de cariño que me dan, pero creo que es momento de concentrase en lo futbolístico y yo quiero disfrutar los últimos dos meses que me quedan en el fútbol profesional. Es un día difícil y especial, porque son muchos años trabajando en lo que mas me gusta hacer.

De esta manera. Montillo pondrá fin a una carrera que lo hizo vestir las casaquilllas de San Lorenzo de Almagro, Morelia, Cruzeiro, Santos FC, Shandong Luneng, Botafogo, Tigre y la ‘U’ (2008-2010 y 2020).