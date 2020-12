"Roma": la diseñadora y luchadora que se convirtió en la primera chilena en lograr un título en EE.UU.

Con 15 años, "Roma", como es reconocida en el mundo de la lucha y como pide ser mencionada en este artículo, se levantaba a las 7 de la mañana en Talagante, se despedía de su mamá y viajaba en bus hasta Santiago. Llegaba hasta Las Rejas, entrenaba lucha libre, ese mismo deporte del que se enamoró viéndolo en la tele o cuando su vecino le llevó un Play Station 1 con el juego "Smack Down 2" para que jugara cuando estaba enferma.

En la capital veía los eventos y se devolvía después en otro bus a su pueblo natal porque tenía que seguir yendo al colegio. Ahora está en Orlando, Estados Unidos, y hace una semana se proclamó como la primera chilena en ganar un campeonato en Norteamérica.

Son dos horas menos que en Chile en el estado de Florida y Roma volvió a retomar una rutina de pequeña: levantarse a las 7 de la mañana para trabajar. La nueva campeona del Women's Championship de la empresa CCW lleva un mes en EE.UU., pero sigue con sus obligaciones laborales diarias en Chile. La diferencia horaria obliga a que se levante más temprano para poder trabajar a distancia y después entrenar.

Pero lo lleva bien, pues hace lo que le apasiona. Y esa misma pasión se traduce en el amor que tiene por la lucha libre. De hecho, no se llama Roma por cualquier cosa.

"Roma al revés es amor", dice a hoyxhoy la deportista talagantina. "Yo estoy enamorada de la lucha. Todo mi personaje se construye en base al amor, sea bueno o sea malo. Todo nace desde ahí y por eso entreno y lucho, por el amor que le tengo al deporte", agrega.

Ahora junto a Ariel Levy están entrenando en Pro Wrestling 2.0 con grandes figuras de la lucha libre como Alex Porteau, Low Ki y Deonna Purrazo. Ahí entrena tres horas diarias y lucha todos los fines de semanas. "Siempre quise hacer esto y aproveché la oportunidad", dice.

El lunes pasado, Roma se midió contra Marina Tucker quien era en ese entonces la campeona de CCW (Coastal Champinship Wrestling). Su contrincante es una luchadora de Tampa, Florida, reconocida en el circuito independiente de Estados Unidos. "Es una de las más potentes de acá. Un poco tramposa pero su trampa no pudo conmigo", relata Roma.

Tucker se descuidó luego de que otra luchadora la distrajera. Fue el momento que Roma tanto estaba esperando para hacerle la cuenta por sorpresa y sentir la explosión de la gente. Era la nueva campeona. La primera chilena en tener un título en Estados Unidos.

"La reacción de la gente fue increíble. Los luchadores me felicitaron por la pelea", cuenta.

Este pelea fue muy distinta a la primera que tuvo en su carrera, en el Club México el año 2010 contra Zatara, la primera luchadora chilena en llegar a la WWE. "¡La pelea fue muy mala! Ja, ja,ja", dice Roma. "Llevaba un par de meses entrenando, pero fue uno de los mejores días de mi vida", añade.

Pero antes, cuando Roma soñaba con estar en Estados Unidos y practicar ese estilo de lucha libre, buscó un profesor que le enseñara lo indicado en Chile. Eddie Vergara fue el elegido, el primer campeón nacional del Campeonato Nacional de Lucha Libre (CNL), quien ha tenido giras en EE.UU., Europa, Australia y Brasil. "Me tomó desde cero, me enseñó a correr, a saltar, todo lo que yo quería aprender", relata.

Sueño cumplido

Desde que su vecino llegó hasta su casa con un juego de lucha libre "Smack Down 2" para Play Station 1, Roma no dejó de vibrar por los personajes de la WWE. Y tiene un favorito: Shawn Michaels el "Rompe Corazones".

El 13 de febrero del año 2008 la empresa más famosa de lucha libre en el mundo vino a Chile y su mamá, pilar fundamental en su carrera, no tenía el dinero para comprarle la entrada. Pero una compañera de colegio le prestó y fue a verlos. Cinco meses después cumplió un sueño conociendo a Shawn Michaels. "Mi mamá me llevó al aeropuerto y ahí me cambió la vida. Desde ese día que me dio un autógrafo y lo vi luchar contra Chris Jericho", relata.

Roma confiesa que su mamá es su única familia. Fue la que siempre le daba dinero para comprarse poleras de lucha libe en el Euro Centro o para conseguirse un DVD de la WWF. "Ella nunca me dijo que no, siempre me apoyó en todos mis sueños. Ha ido a casi todas mis luchas desde la primera que tuve en Santiago", dice. Por eso, en la foto de su cuenta de Instagram con su nuevo título escribió: "Mira mamá, soy campeona de lucha libre en USA".