El Sifup exige disculpas públicas a Florentín por sus dichos tras el partido ante Colo Colo

Polémica causó la decisión del DT de Huachipato, Gustavo Florentín, quien sacó al defensor Antonio Castillo cuando sólo habían pasado 18 minutos de juego, en el duelo ante Colo Colo.

El jugador acerero terminó llorando en el banco de suplentes. Sin embargo, el entrenador justificó su decisión al término del encuentro. "Si el jugador no es valiente, se equivoca de profesión. Uno tiene que ser fuerte. No me preocupa. Fue una decisión mía y tengo todo el derecho a realizar lo que pienso con mi cuerpo técnico", dijo el DT.

Pero la explicación no cayó nada de bien en la familia Castillo. Su papá usó las redes sociales para apoyarlo. "Fuerza, hijo. Yo siempre te voy a apoyar, siempre estaré contigo, eres joven y tendrás muchas oportunidades. Siempre se ha sabido que este DT no tiene idea de fútbol", escribió Antonio Castillo en Facebook.

Luego el Sifup también se sumó a las críticas. "Jugar bien o mal un partido y ser criticado, es parte de nuestro trabajo, como le pasa a todos en sus respectivas áreas. Pero atacar a un futbolista por abrazar una profesión que ama, es una actitud deleznable. Exigimos disculpas públicas del DT Florentín", dijo el sindicato en Twitter.