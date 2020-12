Christiane Endler: "Ha sido una muy buena semana en cuanto a reconocimientos"

La arquera nacional Christiane Endler exteriorizó sus sensaciones luego de ser elegida como la mejor arquera del mundo por el diario inglés The Guardian y, además, estar en la terna de finalistas para el premio The Best de la FIFA.

Debido a su gran presente en el PSG, donde es la guardameta estelar, la capitana del seleccionado chileno suma y suma reconocimientos para su carrera.

“Ha sido una muy buena semana en cuanto a reconocimientos y logros deportivos personales. Estoy muy feliz por mi nominación en The Guardian, es un ránking reconocido y súper confiable. Ser la mejor arquera y estar dentro de las mejores 22 del mundo es algo que aún no dimensiono. Es un reconocimiento a lo que he hecho estos años”, expresó Tiane.

Respecto al premio The Best, donde compite con la francesa Sarah Bouhaddi y la estadounidense Alyssa Naeher, Endler señaló que “es un objetivo ganarlo, siempre he trabajado y entrenado para ser la mejor del mundo. Muchas veces, el mejor no gana, pero que te reconozcan con un premio así sería algo muy lindo para mí, para mi carrera y para el país”.

Para terminar, la mundialista en ‘Francia 2019’ señaló que “estoy contenta de estar entre las tres mejores del mundo por tercer año consecutivo. Quiere decir que estoy haciendo las cosas bien, que los sacrificios han valido la pena. Que niñas te digan que quieren ser futbolistas como tú es algo que me llena mucho”.