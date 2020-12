Javier Parraguez: “No nos dimos cuenta cuando llegamos a esta posición"

Javier Parraguez, delantero de Colo Colo que marcó el fin de semana pasado en la victoria 2-1 sobre Unión Española, se refirió al duelo con los hispanos y al presente del equipo, que permanece como colista del Campeonato Nacional.

En conferencia de prensa, Parraguez señaló sobre el encuentro del sábado pasado que “en un partido muy importante logramos los tres puntos, ante uno de los mejores equipos del torneo. Estoy muy contento por la actuación grupal y muy feliz de poder aportar".

"Uno siempre como delantero esta presionado. Creo que el partido se dio para poder haber hecho el gol. Estoy feliz más que nada por el triunfo que por el gol", complementó.

Sobre las críticas a su rendimiento, el ex Huachipato aseguró que “soy muy autocrítico.. y tengo a mi mamá que es del Colo. Si me critica mi mamá, qué puedo esperar de los que no me conocen”.

El “búfalo” aclaró en este mismo sentido que “si me van a criticar, feliz los escucho, pero a veces te escriben para insultarte".

Por otra parte, el atacante reconoció que “con mis compañeros estamos todos alineados en entregarse al 200% porque con el 100 no nos está alcanzando. Estamos últimos y no nos dimos cuenta cuando llegamos a esta posición".

Cabe recordar que tras la victoria sobre Unión Española, Colo Colo sigue como colista del torneo con 21 puntos, a 2 unidades de Coquimbo Unido. Su próximo rival será Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo.