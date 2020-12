Los Viking's 5: "Hemos estado en varios festivales pero tocar en la final sería lo máximo"

Los Viking's 5 son sinónimo de Coquimbo. La banda de cumbia nacional creada a fines de la década de los sesenta es oro puro, pensando en la jerga de los piratas, en la ciudad puerto. Y ahora están felices, es que su club está en cuartos de la Copa Sudamericana y hoy se juega su paso a semis, algo histórico en el cuadro "Barbón".

La pregunta que todo fanático de la agrupación que se hace es "¿Por qué no?". Es que a través de redes sociales todos piden a Los Viking's 5 tocando en una supuesta final internacional en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, tal como Los Palmeras lo hicieron el año pasado en Argentina, cuando Colón de Santa Fe jugó ante Independiente del Valle.

Hoy esa final puede estar más cerca, ya que se jugarán el paso a semis ante Junior de Colombia a las 21:30 horas en la capital de la cuarta región con la ventaja de haber ganado 2-1 en el partido de ida en Barranquilla.

El director musical de la banda, Ángel Núñez, cuenta que viene siguiendo a Coquimbo Unido desde que tiene uso de razón. "Mi tío, fundador de Los Viking's, planificaba los contratos de tal forma que no interfiriera con los partidos. Priorizaban no tocar un sábado o domingo porque jugaba Coquimbo", cuenta a hoyxhoy.

"No hay ningún otro equipo en el país que tenga una banda que los represente. Coquimbo Unido es igual a Los Viking's. Ese fenómeno se vive con la cumbia de la banda y con el equipo de fútbol", agrega.

Es bonito porque nace de la gente, del hincha, del sueño de ver a Coquimbo en la final con Los Viking's cantando "De Coquimbo Soy", que es nuestro himno. La emoción sería incontenible, lagrimas, llantos van a haber, sería difícil. Cuando viajamos al extranjero viajamos con camisetas y en los lugares iconos de los países salimos con la ropa del equipo. Siempre hemos sido orgullosos del club, no solo ahora.

Hemos estado en tantos escenarios maravillosos como Viña del Mar, Olmué, Europa, en festivales que la gente no tiene idea que existen. Tocamos en un trasatlántico que atravesaba de Suecia a Dinamarca con 5 mil personas dentro y de ocho pisos. Tocamos en el último. Pero tocar en la final no lo supera nada, sería lo máximo. No lo podría describir con palabras. Si eres fanático y te toca estar con ellos y cantarles… No tengo palabras para expresar esa sensación de alegría y orgullo.

No, a pesar de que tenemos una muy buena relación. Yo creo que se va a dar. No queremos ser aves de mal agüero ja, ja, ja, ja. Estamos calladitos, haciendo fuerza. No tenemos ninguna cábala ni nada.

Estamos viviendo momentos de gloria. Recibimos al equipo cada vez que llega como campeones del mundo. El equipo se armó para no bajar a Segunda División. Han demostrado que están para grandes cosas. Cualquiera que venga acá le va a costar ganarle a Coquimbo. Jugar la final ya es ser campeón para nosotros.