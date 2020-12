Christiane Endler fue seleccionada en el once ideal del FIFPro

La arquera chilena, Christiane Endler, sigue haciendo historia pues si bien no logró ganar el premio The Best sus compañeras de fútbol profesional la eligieron para ser la portera seleccionada en el once ideal de FIFpro.

A través de redes sociales dieron a conocer la noticia, pues mediante Twitter FIFpro felicitó a la jugadora.

"@TIANEendler has sido votada como guardameta @FIFAcom @FIFPro #World11 por tus compañeras de fútbol profesional. ¡Felicidades!", expresaron mediante Twitter.

Según datos entregados por FIFpro, la seleccionada nacional fue la segunda más votada por sus compañeras futbolistas y fue superada porLucy Bronze quien obtuvo casi 600 votos más.

"De todas las jugadoras, Lucy Bronze es la que recibió, de lejos, el mayor número de votos. Obtuvo casi 600 votos más que la número dos y la número tres, Christiane Endler y Pernille Harder, respectivamente", reportaron.