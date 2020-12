El mea culpa de "Tuto" De Paul: "Acá hay que rendir todas las semanas"

El arquero de Universidad de Chile, Fernando de Paul, evitó dramatizar por las críticas a su error en el segundo gol ante Huachipato, afirmando que “estoy en un puesto que es así” y que por jugar en los azules “tengo que bancarme lo que venga”.

Los de Talcahuano alcanzaron la ventaja 2-1 parcial a los 36 minutos mediante Cris Martínez, que saltó en el área junto a De Paul, se le soltó el balón al portero y esto lo aprovechó el paraguayo para agarrar el rebote y marcar.

Respecto a esta jugada y los cuestionamientos recibidos, el golero indicó que "acá hay que rendir todas las semanas. Aquí que tengas un partido bueno no significa nada. Las críticas las tomo bien. Hay críticas que las tomo con mucha importancia. A mí, no me afecta, porque estoy en un puesto que es así, siempre que te equivocas, lo pagas con lo más caro, el gol del rival. Soy consciente que soy el arquero de Universidad de Chile y tengo que bancarme lo que venga”.

Además, el golero de origen argentino apuntó que se ha reforzado el trabajo defensivo en las últimas semanas, más aún con la llegada al banco de Rafael Dudamel.

"Hemos hecho hincapié en la parte defensiva. A la hora de defender, comprometernos todos. Los últimos partidos, cuando arrancó la segunda etapa del Campeonato, no nos han agarrado tan mal parados como otras veces. Creo que vamos a estar mejor en lo defensivo, más sabiendo el rival que enfrentamos", declaró.

"Lo importante es que cuando ataquen, siempre nos encuentren bien posicionados (…) Creo que hemos ido mejorando a medida que van pasando los partidos. Nosotros analizamos mucho más en profundo las cosas del partido. Esperemos conseguir más triunfos que empates”, complementó.

De cara al clásico del míercoles con la UC, en Ñuñoa, De Paul señaló que los cruzados "tienen un plantel muy bueno, con individualidades muy buenas y funcionan muy bien como equipo. Va a ser un rival difícil, como lo viene siendo en los últimos años. Tenemos que estar concentrados y buscar el resultado que todos queremos”.

“Esperamos que podamos controlar el partido de la mejor manera, y para contrarrestar lo bueno que tienen, también generar en el arco rival con lo que tenemos, que se preocupen de nosotros. Creo que será un partido parejo”, sentenció.