Quinteros: "Quizás usé mal la palabra oscura, pero falta claridad en el VAR"

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, aclaró este lunes sus dichos que generaron polémica tras el clásico con Universidad Católica y que llevaron a la ANFP a estudiar una posible denuncia al Tribunal de Disciplina.

Luego del 0-0 con los cruzados en San Carlos, el estratega de origen argentino fue muy crítico al señalar que “acá hay algo raro y oscuro contra Colo Colo. El VAR revisa mil veces los penales contra nosotros y la UC tuvo dos manos y lo ignoraron. Algo está mal, por lo menos había que revisar en el VAR la mano de la UC. Eso me tiene preocupado (…) Hay que reunirse con la gente que maneja el VAR”.

Frente a esto, el técnico campeón con Católica en 2019 declaró a radio Cooperativa que "a veces se entiende distinto lo que se quiere decir. Me referí a la falta de claridad que hay en la interpretación, cuando hay un penal, cuando se llama al VAR, cuando se cobra y cuando no. Y como soy técnico de Colo Colo, me refiero a nosotros”.

"Yo confío en el trabajo de los árbitros y no tenemos que perder de vista que el VAR se incorporó para ayudar a los árbitros. Quizás usé mal la palabra oscura, pero se nota la falta de claridad o el criterio para definir si es un penal o se va a llamar el VAR”, complementó.

Ante la posiibilidad que sea denunciado al Tribunal de Disciplina por sus dichos, Quinteros aclaró que "no me referí a ninguna institución. Nos cobraron penales en contra, y ahora en esta jugada podrían haber revisado. Y jugando ante el puntero del campeonato, con la posibilidad de un penal que no es cobrado, nos pone nerviosos a todos".

"Como entrenador, no tengo claridad cuales son los criterios. No acuso conspiración ni acuso a nadie. Hay interpretaciones distintas en todos los partidos y debería ser igual en todos. Me gustaría una charla explicativa y nos digan cuál será la explicación. En ningún minuto me refiero a algo más allá", sentenció.