Gisella Gallardo encaró en vivo a periodista que contó detalles del supuesto distanciamiento con Pinilla

10:46 Cecilia Gutiérrez estaba en un live de Instagram cuando fue emplazada por la ex modelo, quien desmintió los supuestos motivos de la separación.

Instagram ha sido el nicho para revivir la farándula. Distintos famosos realizan transmisiones en vivo y también lo hacen periodistas que tienen algún dato revelador. Este último es el caso de Cecilia Gutiérrez, la autora del libro bigráfico de Felipe Camiroaga. La comunicadora anunció que tenía nuevos antecedentes del supuesto distanciamiento entre Mauricio Pinilla y Gisella Gallardo y en medio de la transmisión fue enfrentada por la esposa del futbolista.

La periodista partió el domingo con el tema. Ella le escribió a Gallardo para preguntarle si efectivamente estaba separada del jugador, agregó que ya no se siguen en las redes sociales. Tuvo respuesta, pero nada que despejara una duda. Esa conversación fue publicada por Gisella en sus historias, mientras que la comunicadora realizó un live contando la historia.

Este martes, Cecilia Guitérrez, anunció un nuevo live, porque tenía otros antecedentes. En la noche concretó y reveló el supuesto motivo del distanciamiento del jugador de Coquimbo con su señora. Según afirmó, el esposo de Fabiola Gallardo, la hermana de Gisella, se habría involucrado con la hermana de Mauricio Pinilla. “Cada uno defendió a sus hermanos”, contó.

En ese momento, Gisella pide entrar al live, Guitiérrez le manda la invitación y aparece la exmodelo en pantalla. “Es que estás inventando, hablando en serio, estás inventando. Tú estás inventando algo. Mi hermana a escrito desde hace mil quinientos años”, dijo.

Esto porque la periodista había aludido a un texto que subió Fabiola Gallardo a su block, en el que hablaba de cambiar las parejas.

“Gordita, yo soy la Fabi. Lo que estás hablando son puras pelotudeces. Tú quieres fama a costa de otra gente. Yo escribo hace diez años, entonces no hables tonteras, informa”, agregó la hermana de Gisella.

“Déjate de hablar estupideces, porque tengo 3 niños y de verdad toma peso a las cosas que hablas, estas inventando una cosa totalmente familiar porque me podría haber distanciado de Mauricio por mi hermana, por un rollo que ni siquiera entendí”, insistió Gallardo.

La comunicadora mantuvo la calma y respondía que si ella decía que no era cierto, no tenía por qué creer. “Entonces, ¿tú no estás distanciado de Mauricio Pinilla?”, lanzó.

“Te estoy desmintiendo totalmente Cecilia, porque estás hablando puras estupideces. No estoy distanciada de Mauricio y si lo estuviera es problema mío”, agregó.