Pablo Milad afirmó que Rueda quiere volver a Colombia y hay una "alta posibilidad" de que se vaya

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, reconoció este miércoles que Reinaldo Rueda tiene una “alta probabilidad” de dejar el banco de la ‘Roja’ y no solamente por tener las puertas abiertas para llegar al banco de la selección de Colombia.

El mandamás del balompié nacional aclaró que otro punto que pesa en la posible salida de ‘Triple R’ del combinado nacional es que su señora no está a gusto en el país.

"Este tema ha sido muy interpretable a través del tiempo, es bueno clarificar los términos. El presidente de la Federación de Colombia, Ramón Jesurún, me llamó para pedir autorización solamente en qué situación estaba Reinaldo Rueda, si es que estaba a gusto o quería, o tenía pensado, renunciar a la selección chilena", indicó en diálogo con radio Cooperativa.

"Por su deferencia y la transparencia que tuvo, lo autoricé a conversar, porque tenía antecedentes que su mujer no estaba a gusto en nuestro país y tenía problemas que no había solucionado desde el punto de vista familiar", añadió.

Ante esto, Milad reconoció que "hay una alta probabilidad que él pueda dejar la selección chilena, pero también hay una de que él vuelva. Eso tendremos que analizarlo una vez que ocurra (...) El nunca me dio a conocer la intención de irse de Chile, eso quiero dejarlo claro”.

“(Rueda) Nunca me dio a conocer la intención, sino que me manifestó algunas situaciones con su mujer, con respecto a su salud, y más que nada eso, nunca me manifestó querer irse a Colombia. Todo se coordinó para conversar y definir de una vez por todas, nosotros no queremos que pase más tiempo de esta definición, porque necesitamos canalizar, por el hecho que se quiera quedar o ir", sentenció.