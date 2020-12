Mauricio Isla afirmó que Rogerio Ceni le recuerda a Marcelo Bielsa

Mauricio Isla, lateral de Flamengo, atendió este jueves a los medios de prensa, oportunidad en que se refirió a la posible salida de Reinaldo Rueda desde la selección chilena, y comparó a su DT, Rogerio Ceni, con Marcelo Bielsa.

Isla señaló sobre Rueda que “es una decisión muy personal del entrenador. Yo no he hablado con Rueda sobre si va a Colombia o seguirá trabajando en Chile", según consigna AS Chile.

“Es una decisión muy personal. Es un entrenador y una persona muy buena, pero no sé nada. Estoy muy pendiente de lo que pasa acá en Flamengo, no he hablado con nadie de la Selección, no sé si Rueda va a Colombia o terminará en Chile”, agregó.

Sobre su jefe en el fútbol brasileño, Rogerio Ceni, indicó que “me causó mucha sorpresa el entrenador brasilero. Rogerio es un entrenador que trabaja muy bien, es muy parecido a un entrenador que yo tuve, Marcelo Bielsa”.

“Los trabajos, la intensidad, cómo hablan, la verdad que Rogerio me inspira mucho y me recuerda a Bielsa”, sentenció el seleccionado chileno.