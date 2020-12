Juan Tagle: "No creo que haya algo oscuro en contra de Católica"

El presidente de Cruzados SADP, Juan Tagle, no cree que exista un “complot” o “algo oscuro” contra Universidad Católica en su camino hacia el tricampeonato nacional y anunció que apelarán a las tarjetas rojas mostradas a Diego Buonanotte, Ariel Holan y Cristopher Toselli ante Audax Italiano.

Consignar que Luciano Aued, tras el 2-2 ante los itálicos con un polémico arbitraje de Angelo Hermosilla, indicó que "lo que pasó ayer ya lo hemos vivido en 2018, 2019 y en este 2020. Ya sabemos que es contra todos!”.

Tagle se refirió a ello y aunque reconoció que fueron perjudicados por el accionar de Hermosilla, aclaró que "no soy de la teoría de los complots ni de creer que haya algo oscuro, como alguien dijo por ahí, con respecto a Católica o a ningún otro club”.

"Son frases que se dicen en calentura después de un partido donde creo que el arbitraje fue especialmente deficiente y además se utilizó muy mal la metodología VAR, la cual ha costado mucho implementar, que cuesta muy cara y que por tanto tiene que ser bien utilizada", añadió apuntando a los dichos del ‘Luli’.

Respecto a las expulsiones de Buonanotte, Toselli y Aued, el timonel del elenco de la franja señaló que "nosotros vamos a acudir al Tribunal de Disciplina. Ya presentamos descargos por los dos jugadores y entrenador que fueron expulsados, esperamos defenderlos adecuadamente. La tarjeta roja en los tres casos fue excesiva y los tres comparecerán hoy al Tribunal y esperaremos lo que se resuelva”.

Por último, ante la posibilidad de Holan deje el banco cruzado para que asuma en la selección chilena -si Reinaldo Rueda decide dejar el cargo-, Tagle indicó que “no tenemos información y no me gusta especular sobre rumores. Nadie de la ANFP nos ha expresado que existiera un interés. Creo que no corresponde pronunciarse”.