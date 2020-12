Harold Mayne-Nicholls pidió disculpas a los hinchas de Colo Colo por sus declaraciones: "Jamás ha sido mi intención"

19:26 "Nunca he imaginado la posibilidad de que Colo Colo no participe en la Primera División del fútbol chileno", añadió.

El vicepresidente de Blanco y Negro, Harold Mayne-Nicholls, aclaró sus dichos que realizó en un programa donde afirmó que "el mundo se acaba si Colo Colo desciende".

Esta jornada, el dirigente albo señaló que "respecto de mi frase emitida en entrevista con DirecTV, debo decir que está relacionada con una referencia del periodista a La Moneda y el Gobierno, que a mi juicio, no tiene sentido en una conversación futbolística. A todos aquellos que se sintieron ofendidos, les pido mis sinceras disculpas. Jamás ha sido mi intención faltarle el respeto a la gran familia colocolina y su maravillosa historia".

"Nunca he imaginado la posibilidad de que Colo Colo no participe en la Primera División del fútbol chileno. Esa chance no existe, y cada vez que veo trabajar a los jugadores y el cuerpo técnico, me convenzo más de que saldremos de esta incómoda posición", añadió.

En esa línea, Mayne-Nicholls señaló que "estamos trabajando para construir un plantel que nos llene de ilusiones el 2021 y dejemos en el olvido esta temporada".