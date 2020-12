Insaurralde reconoció que es "cabrón" y descartó ser "conflictivo o que me quiero ir"

Juan Manuel Insaurralde, defensor argentino de Colo Colo, lamentó este miércoles las críticas a su falta de compromiso con el club ‘popular’ al afirmar que “puedo jugar bien o mal, pero jamás decir que me quiero ir del club”.

En rueda de prensa, el zaguero declaró que "acá está el equipo por sobre los nombres y tengo la conciencia muy tranquila de mi compromiso con el club. Juego todos los partidos y pueden decir que jugué bien o mal, pero jamás pueden decir que me quiero ir del club o de que no tengo mi compromiso con el club”.

“A veces me enojo, es verdad, soy cabrón y me molesto con los más jóvenes, pero que digan que soy conflictivo o que me quiero ir, es falso y eso no lo voy a permitir. Soy el primero en llegar al gimnasio y el último en irme, porque sé que a mi edad debo entrenar más duro que nunca", agregó.

En la misma línea, el jugacor de 36 años señaló que "vayan a las estadísticas, y vean que jugué todos los partidos, entreno duro todos los días, y si no juego, apoyaré del lado que me toque, sobre todo ahora que estamos con confianza después de dos partidos importantes”.

Por otro lado, Insaurralde apuntó que el ánimo en el plantel es bueno, sobre todo tras derrotar a Unión Española y empatar con el líder Universidad Católica en los últimos partidos.

“El equipo está bien, con confianza. Venimos de dos resultados positivos ante Unión y ante la UC, el equipo viene en alza y ojalá nos sirva para lo que viene", señaló.

Para terminar, el ‘Chaco’ cree que los dichos del vicepresidente de Colo Colo, Harold Mayne-Nicholls, fueron sacados de contexto y aclaró que el plantel no pidió premios por salvar la categoría.

"De parte nuestra nunca pedimos algún premio porque somos empleados del club y nos comprometemos a salir de esta situación, y si hay un bono, viene de parte de la dirigencia. nosotros no exigimos nada porque no estamos en condiciones de pedir algo", sentenció.