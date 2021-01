Hernán Caputto aseguró que con él “Walter estaría jugando y no sería el fin de su carrera"

Walter Montillo anunció en diciembre que se retiraba del fútbol. Esto porque la U no lo contactó para renovar, hasta que hizo pública la situación. Bajo el mando de Hernán Caputto volvió la “Ardilla” a la U. Por lo mismo, afirmó que es una decisión apresurada. "Walter, aparte de admirarlo, lo valoro y lo quiero mucho. Es un referente, un líder. Fuimos compañeros y lamento la situación que está viviendo, porque es difícil, sobre todo cuando uno decide terminar con la carrera. Creo que su decisión es precipitada, y no comparto la forma ni la manera, es un jugador importante para el equipo. Desde ya quiero que haga buen un término de año y de su carrera, porque lo merece", dijo al programa "Golazo", del diario La Cuarta.

"Seguro que Walter estaría jugando y no sería el fin de su carrera", añadió.

También aprovechó la instancia para analizar su periodo en el equipo azul, que zafó del descenso pero quedó complicado en la tabla acumulada. "Lo que pasamos es parecido a lo de Colo Colo. Ahí pudimos equilibrar emocionalmente al equipo, pero sacamos resultados independiente del cómo. Este año fue diferente, porque armamos el equipo y estuvimos segundos antes de la pandemia, y quizás después no fue tan bueno, pero estábamos quintos cuando yo me fui", expresó.

También le preguntaron por el desempeño de su reemplazante, Rafael Dudamel y evitó la polémica. "No podría analizar algo claro. No he visto todos los partidos. No estaba en Chile. Respeto mucho a los entrenadores (...) Los números son totalmente diferentes a los que tenía yo. No sólo son importantes, sino que datos que no se mueven. La gente que se encargó de mi salida sabe cuál debía ser el cambio y no lo veo, pero siempre espero lo mejor de la U. Yo formé el equipo y espero lo mejor para lo que queda", comentó.