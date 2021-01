Gonzalo Espinoza y próximos partidos de la 'U': "Tenemos que ganar todo lo que viene para estar tranquilos"

Esta jornada el volante de la Universidad de Chile, Gonzalo Espinoza, se refirió a la situación en que se encuentran los azules para enfrentar los próximos encuentros y la opción de clasificar a la Copa Libertadores.

El jugador de la "U" manifestó que los duelos próximos "son partidos importantes, primero viene Palestino y después Colo Colo. Sabemos que son partidos vitales y los vamos a tomar con la seriedad que corresponde. Tenemos que ganar todo lo que viene para estar tranquilos y entrar a Copa Libertadores, que es lo que queremos".

Además abordó la posibilidad de que Rafael Dudamel pueda ocupar un equipo alternativo contra Palestino para cuidar al plantel para el "Superclásico".

A lo que dijo que "tenemos partidos muy seguidos, no solo esos dos, creo que eso lo determinará el técnico si debe o no dar descanso a algunos jugadores o hacer cambios, es responsabilidad de él; nosotros tenemos que estar preparados para afrontar cualquier partido, hemos trabajado para que el plantel completo esté a disposición y por suerte la mayoría está de buena forma para afrontar el partido, tenemos herramientas para poder sacar adelante estos partidos que vienen".

En cuanto a la posibilidad de que los azules se dejen perder contra Iquique para tener una mayor tranqulidad en la tabla, Espinoza señaló que "no lo hemos hablado, si fuera en la última fecha uno puede pensarlo, pero no es la última fecha, jugamos el 24 con ellos, pero después quedan cuatro fecha casi, entonces no se puede pensar eso".

La "U" enfrenta a Palestino este jueves desde las 19:15 horas en el Estadio Nacional.