La novia de Henríquez se descargó: "No son hinchas"

La novia de Ángelo Henríquez sacó la voz. Andrea Ankovic usó sus redes sociales para responder a todos los mensajes que recibió ella y el delantero de la U. tras el Superclásico.

A través de sus historias de Instagran, la croata expresó que "ustedes no son hinchas, no son ni hombres. Esto es abuso, sin importar que es online. Los verdaderos hinchas se juntan con sus amigos, comentan el partido, critican y dicen lo que les da la puta gana. Pero dejan el fútbol en la cancha y son humanos fuera de ella".

"Los verdaderos hinchas no son los que andan mandando mensajes feos a una mujer. No me voy a callar... Los verdaderos hinchas son las personas en la primera línea del estadio y los primeros en ayudar cuando su país los necesita", añadió.

En el partido de ayer, el delantero formado en Universidad de Chile tuvo la oportunidad de terminar con los años de sequía azul en el Monumental, pero le pegó débil al arco y Brayan Cortés no tuvo problemas para atrapar la pelota.