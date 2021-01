Francisco 'Chaleco' López se proyecta como piloto por una década más

Con ganas de seguir por más de una década en el Rally Dakar, arribó a Santiago el binomio Francisco 'Chaleco' López-Juan Pablo Latrach (Copec- Red Bull), quienes fueron recibidos por sus familias y amigos en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, luego de conquistar el título de campeón en las categorías Vehículos Ligeros y Side by Side.

Con el Touareg de bronce de 9 kilos cada uno, se fotografiaron con la prensa y los viajeros que los reconocieron en el terminal aéreo. Luego de eso, ambos se fueron raudos a sus casas a almorzar.

Posteriormente, ofrecieron una conferencia de prensa virtual desde sus casas, donde 'Chaleco' López (45 años) enfatizó que aún le queda mucho por delante como piloto.

“He obtenido dos títulos en la categoría Side by Side que no han sido fáciles. Espero seguir haciéndolo durante muchos años más, aunque no es fácil. En el caso de este año, fue gracias al trabajo de Ítalo Larrondo (mecánico), Juan Pablo (navegante) y Pepe Cornejo (logística). Gran parte de esta victoria es de ellos. Esto es una trabajo de equipo de lo contrario no habría resultados”, comentó el piloto chileno.

Sobre la carrera que los tuvo en los primeros lugares en la primera parte de la prueba y que por una falla mecánica los relegó, López manifestó “generalmente aparezco yo en los titulares, pero Juan Pablo fue un importante valor”.

“Fue el que reparó el problema mecánico en medio del desierto cuando rompimos un palier en la cima de una duna. Gracias a su trabajo perdimos menos de 40 minutos, que a la postre nos dio el triunfo en la segunda parte de la competencia”, indicó el nacional.

El piloto aseguró durante la conferencia que continuará compitiendo en el rally cross country en los Vehículos Ligeros, categoría que en Chile también está en auge.

“En Chile hay buenos pilotos y jóvenes, como también los hay internacionalmente, así que cada vez nos enfrentaremos a más talentos lo que hará cada vez más complicadas las competencias a todo nivel”, señaló el bicampeón del Dakar.

En los Vehículos Ligeros, el binomio López-Latrach ganó 5 etapas y en Side by Side se adjudicó 6. Finalmente la pareja corrió 7.628 kilómetros, de los cuales 4.647 fueron de especiales.