Zamorano critica a la ANFP y entre DT's nacionales destaca a Sierra

09:47 "No entiendo que a un técnico se le permita hablar con otra federación", lanzó el excapitán en el día de su cumpleaños. Sobre Colo Colo, dijo que no lo ve descendiendo.

Ayer Iván Luis Zamorano cumplió 54 años y el excapitán y delantero de la Selección Chilena se refirió a su carrera, el momento de la Roja y de Colo Colo, complicado por evadir el descenso.

"Me siento orgulloso cuando miro hacia atrás y veo mi carrera y todo lo que conseguí (...) A pesar de todo lo que hemos vivido con esta pandemia, uno debe saber reinventarse y buscar nuevos desafíos y objetivos. Estoy muy contento con lo que he podido lograr", comenzó diciendo a radio Agricultura.

Respecto a lo sucedido con la salida de Reinaldo Rueda de la Selección, Zamorano dejó un recado para la ANFP: "A mí se me hace difícil ver como la Federación acepta que nuestro DT, que se comprometió con un objetivo, se le permita hablar con otra federación para marcharse, yo no lo entiendo. Pero deben haber situaciones que uno no las sabe", dijo esbozando una crítica.

Respecto a eventuales candidatos para el puesto, destacó a uno del medio nacional. "Creo que ahora hay buenos DT nacionales que vienen haciendo las cosas bien, ahí está el Coto Sierra, que lo ha hecho bien no solo Chile o en el extranjero".

A nivel internacional tiene otro nombre, aunque está con contrato en otra selección. "(Eduardo) Berizzo me encanta, pero está en Paraguay. Me gusta ese perfil de entrenador que tiene una cultura táctica, una filosofía de juego inculcada pero que también da libertad a los jugadores. En chile tenemos buenos técnicos y si debe ser chileno, habrá que confiar".

Zamorano también tuvo palabras para el momento de Colo Colo, que pelea por evitar el descenso. "Jamás me imagino a Colo Colo en la B. Hay que luchar hasta el final y pensar que queda tiempo para mantenernos en Primera División. Los jugadores están conscientes de la situación difícil y sé que muchos dan el 100 o 200 por ciento", cerró.