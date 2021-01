Koeman: “Si a mí me preguntan interés por Neymar y Mbappé digo que sí”

Ronald Koeman, DT del Barcelona, respondió al interés expresado en los últimos días por el PSG, en el sentido de poder contar con Lionel Messi, en caso de que el argentino decida partir del cuadro catalán.

Consultado al respecto, Koeman afirmó que “si a mí me preguntan interés por Neymar y Mbappé digo que sí. No sé que puede pasar en el futuro, yo no puedo opinar sobre ellos. Hay que intentar tener la mejor plantilla posible".

Interrogado también sobre la sanción que recibió el atacante argentino tras la final de la Supercopa de España, el estratega neerlandés sostuvo que “el club me ha dicho que son dos partidos, no estoy de acuerdo y ya veremos, hay cosas que se pueden defender y ojalá reduzcan su sanción. Si no, jugamos dos partidos sin Leo”.

"Hemos entrenado, Leo ha entrenado con muchas ganas y no he visto nada raro en él. Todo el mundo estaba triste por el resultado final, pero vamos adelante y estamos en camino de mejorar cosas. Defensivamente tenemos que mejorar, pero Leo está muy metido en el tema de mejorar", comentó sobre Messi.

El Barcelona se prepara para debutar mañana jueves (17:00 horas) en los dieciseisavos de final de la copa del Rey ante el modesto Cornellà, equipo de la Segunda División B de España.