Moya: “Si ganamos nos metemos en una copa y nos olvidamos de la ponderada”

Camilo Moya, volante de Universidad de Chile, se refirió al complejo presente del equipo en la Tabla Ponderada, a las críticas por el juego mostrado y al duelo con Deportes Iquique.

En conferencia de prensa, Moya afirmó que “nos falta un poco de tranquilidad cuando finalizamos las ocasiones. El plantel sabe muy bien que nos quedan finales por jugar. Si ganamos nos metemos en una copa y nos olvidamos de la ponderada".

"Lo único que quiere el plantel, en estos partidos que quedan, es sumar de a tres", reconoció el mediocampista “azul”.

Sobre los cuestionamientos, el jugador aseguró que “siempre van a haber críticas, pero cuando empiezan a llegar mensajes a tu pareja, creo que está demás. Nosotros estamos expuestos a recibir críticas, pero nosotros".

En la misma línea, reconoció que “soy muy autocrítico. He bajado mi nivel. En este último tiempo no he encontrado mi mejor versión, pero estoy trabajando”.

Sobre el partido con los “dragones celestes”, Moya indicó que “va a ser un partido difícil porque ambos queremos sumar de a tres. Nos vamos a encontrar con un equipo que va a querer aprovechar los espacios que nosotros dejemos, porque vamos a salir a ganar”.

Finalmente, se refirió a las posibles partidas de Matías Rodríguez y Jean Beausejour, sentenciando que “no se ha hablado de ningún refuerzo. Creo que los que estamos, estamos muy enfocados en poder sumar y ayudar al club. Para mí, Matías y Bose han sido muy importantes en mi vuelta a la U, son los que más me exigen”.

Cabe recordar que Universidad de Chile y Deportes Iquique se medirán el próximo domingo a las 19:15 horas, en un encuentro programado a jugarse en el Estadio Nacional.