'Chapa' Fuenzalida sobre polémica por críticas de Nicolás Castillo: "No es algo que me preocupa"

José Pedro Fuenzalida conversó con TNT Sports donde abordó su carrera futbolistica y además comentó las críticas que recibió por parte de Nicolás Castillo cuando dijo que Colo Colo era el equipo más ganador del país, que la hinchada de la U se destacaba por sobre las demás y que la UC era la mejor institución.

Ante esto, Castillo dijo a través de redes sociales que "El capitán tiene que tener la convicción que defiende a los colores más importantes! ¡No hay títulos, no hay historia, no hay absolutamente nada que esté por sobre la camiseta que representas! por respeto al club y a su gente. Da igual con quien compitas. Tu equipo es el número uno en todos los ámbitos. Ese es el capitán que me refleja. El que no lo entienda así, no merece representarnos. ¡Esto es Católica CTM!".

El "Chapa" fue consultado por esta situación con su ex compañero y contó que "traté de contactarme con él, pero no hubo respuesta y de ahí no hemos vuelto a conversar. Hace un tiempo hubo cierto ruido de nuevo, pero no, no es algo que me preocupa, él tiene su opinión. Sigo muy enfocado en lo que estoy viviendo acá".