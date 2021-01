Maripán por partida de Rueda: "La prensa venía presionando para que pasara"

10:26 El defensor responsabilizó a los medios por el fin del vínculo entre el DT y la ANFP. Además, dijo que es un problema no saber quién dirigirá a Chile todavía.

Guillermo Maripán fue uno de los jugadores que se ganó un lugar en la Selección Nacional en el periodo de Reinaldo Rueda. El defensor se refirió a la partida del colombiano y apuntó a la prensa.

"Es su decisión y se tiene que respetar. Me da tristeza, porque tuve una muy buena relación con él, era una gran persona y un gran entrenador. Siempre le desearé lo mejor en su vida profesional y personal. Hace mucho tiempo que la prensa venía presionando para que pasara, creo que toda persona tiene un límite", dijo el zaguero en entrevista con El Mercurio.

Sobre los nombres que circulan para reemplazarlo dijo que "claramente es un problema que todavía no tengamos entrenador ¿A quién me gustaría? Prefiero no dar nombres, pero confiamos como grupo que se tomará una buena decisión para la selección chilena", añadió.

Por último, sobre su momento con la camiseta del elenco del Principado, Maripán aseguró que "este presente goleador lo tomo con mucha tranquilidad, sé que el fútbol tiene momentos buenos, y otros no tanto. Lo importante es mantenerse siempre con una mentalidad ganadora".