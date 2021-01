Entrenador del Levante dijo que con con él "no se ha comunicado nadie" de la ANFP

El entrenador de Levante, el español Paco López, descartó en la presente jornada haber sostenido contactos con la Federación de Fútbol de Chile para tomar el lugar dejado por el colombiano Reinaldo Rueda en la ‘Roja’.

Frente a la información aparecida en medios chilenos y españoles, que apuntaban a López como un serio candidato para llegar al ‘Equipo de Todos’, el técnico del equipo de la Primera División española fue claro.

"A ver si zanjo ese tema porque ya saben mi cabeza dónde está. Los rumores no me interesan para nada. Conmigo directamente no se ha puesto en contacto absolutamente nadie", indicó en rueda de prensa.

"Lo que les digo a mis jugadores cuando ha existido alguna vez esto me lo aplico a mí: mi cabeza y mi foco está en Valladolid el martes, en Levante y esa es la realidad ahora mismo. No hay más", añadió.

De esta manera, el estratega de 53 años despeja los rumores de mercado y se centra en la Copa del Rey, donde este martes el elenco valenciano visitará por los octavos de final al Valladolid, cuadro donde milita el delantero chileno Fabián Orellana.