Cristian Garin volverá en marzo al circuito profesional

11:27 El tenista no disputará el ATP de Córdoba, certamen que ganó el año pasado y regresaría a las canchas en Buenos Aires.

Hace un par de semanas, Cristian Garin, número 22 de la ATP, informó que no disputaría el ATP de Melbourne y el Abierto de Australia, debido a una lesión en su muñeca izquierda.

Se esperaba que el tenista nacional retornara a la competencia en el inicio de la gira sudamericana, pero todo indica que el “tanque” optará por tomarse una semana más de descanso.

Según informó El Mercurio, la primera raqueta nacional no disputará el ATP de Córdoba, certamen que ganó el año pasado, para regresar a las canchas en Buenos Aires, el 1 de marzo, y luego jugar en Santiago.

Recordar que Garín venía de caer el pasado 9 de enero en los octavos de final del torneo ATP 250 de Delray Beach, en Estados Unidos, donde llegaba como el principal cabeza de serie.

Sin embargo, pese a no jugar en las últimas semanas y no defender el título en Córdoba, el chileno no perderá los puntos ganados de momento, debido a las modificaciones aplicadas al ranking de la ATP por la pandemia.