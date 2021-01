Simón Contreras y su debut goleador en la “U”: “Fue muy emocionante”

Simón Contreras convirtió su primer gol con la camiseta de Universidad de Chile, en el pasado empate 2-2 de su equipo ante Deportes Iquique por el Campeonato Nacional.

En entrevista con el sitio web del club, Contreras afirmó tras su primer tanto que “fue muy emocionante, porque ya hacía unos partidos se habían dado un par de oportunidades, de hecho un gol anulado, y cuando hago este, al principio paré un ratito no me la podía creer, y cuando ya no levantan la bandera, me emociono y voy a celebrar con mis compañeros”.

“Después del partido no fue todo tan feliz por el empate. Si era victoria todo hubiese sido más feliz, pero igualmente todos los compañeros se acercaron a darme las felicitaciones. La familia, todos los cercanos que tengo me escribieron. Es muy emocionante que todos hayan visto el gol”, agregó

Sobre su presente en el primer equipo, el joven de 18 años aseguró que “fue un proceso rápido, porque pasé de estar no citado a empezar a jugar. Pero me lo tomo muy bien, de a poco voy agarrando más confianza con los minutos, si se dan los goles, todas las jugadas van a ir ayudándome con eso”.

Con respecto al complejo momento que vive la “U” en el plano deportivo, Contreras sentenció que “en este momento es donde todos debemos estar. Le puede tocar a cualquiera, debemos estar muy unidos. Creo que el plantel está enfocado en lo mismo, estamos con un muy buen grupo y creo que de todas formas lo vamos a sacar adelante”.

Cabe recordar que Universidad de Chile marcha en el séptimo lugar el Campeonato Nacional, pero es antepenúltimo en la Tabla Ponderada 2019-2020, por lo que en este momento estaría jugando un partido por no descender ante Coquimbo Unido.