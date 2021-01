Ángelo Henríquez: "Lo único que tenemos que hacer es más goles que el rival"

Ángelo Henríquez, delantero de Universidad de Chile, se refirió al presente del equipo, complicado con la Tabla Ponderada, que lo tiene en este momento jugando un partido por no caer a la Primera B.

En conferencia de prensa, Henríquez afirmó que “lo único que tenemos que hacer es ganar. Ser mejor que el rival. Hacer más goles que el rival. Necesitamos los tres puntos y ojalá conseguirlos en los cuatro partidos que nos quedan”.

En la misma línea, aseguró que “todos queremos salir de este mal momento. Estamos muy encima, terminando el campeonato, lo único que tenemos que hacer es ganar partidos. No hay más discursos”.

“Nosotros queremos evitar ese partido de promoción, pero estamos pensando en Coquimbo, el partido de mañana. Hay que poner todas las energías en el próximo partido. Hay que vivirlo día a día”, complementó.

Consultado sobre su momento personal, el atacante indicó que “me he sentido bien últimamente entrenando. En los partidos con buena energía, bien físicamente. El profe ha visto eso y me mantengo preparado para estar y si no, también para apoyar a mis compañeros”.

Cabe recordar que Universidad de Chile visitará mañana viernes a Coquimbo Unido por la fecha 29 del Campeonato Nacional, en un partido programado a las 19:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.