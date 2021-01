Carlos Carmona: “Este último tiempo me he sentido mucho mejor físicamente”

El volante de Colo Colo, Carlos Carmona, se refirió a su buen presente en el equipo, luego de superar una serie de inconvenientes físicos que le impidieron mostrar su mejor nivel.

En conferencia de prensa, Carmona reconoció que en “este último tiempo me he sentido mucho mejor físicamente. Me preparo siempre para estar en la condición que me encuentro ahora”.

En la misma línea, el ex seleccionado chileno destacó que “con César Fuentes me he sentido muy bien, nos complementamos de buena forma”.

Con respecto al presente del equipo en la lucha por no descender, el mediocampista aseguró que “estamos trabajando al 100% para salir de esta situación” y que “estamos todos muy unidos y con la cabeza puesta en el objetivo”.

Finalmente, se refirió al duelo del próximo domingo con Unión La Calera, sentenciando que “vamos a enfrentar a uno de los mejores equipos del campeonato y debemos estar muy atentos”.

Cabe recordar que Colo Colo es antepenúltimo de la tabla con 33 puntos, superando a Coquimbo Unido (30) y Deportes Iquique (29). De momento está zafando del descenso directo y del partido por la promoción.