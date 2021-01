Unión Española terminó el vínculo con Ronald Fuentes

Unión Española decidió desvincular a Ronald Fuentes y su cuerpo técnico, luego de la última derrota sufrida por el equipo ante Coquimbo Unido.

El adiestrador detalló a La Tercera que “así es. Me sacaron. Como el equipo no venía logrando los resultados positivos que se necesitan para llegar a la Copa Libertadores, que es el objetivo que nos propusimos nosotros, decidieron que no continuara”.

En la misma línea, el ex seleccionado nacional aseguró estar tranquilo, ya que “lo más importante es que la gente estaba contenta con lo que estábamos haciendo con el plantel que habíamos conformado que era para estar entre los ocho primeros”, añadió.

El ex zaguero reconoció que le sorprendió la decisión del cuadro de la Plaza Chacabuco, ya que “pensaba que podría ser finalizado el torneo”, planteó.

Cabe recordar que Fuentes había renovado su vínculo con Unión Española a finales de diciembre pasado. El equipo pese a los malos resultados, marcha en el tercer lugar de la tabla con 48 puntos, con 4 partidos aún por jugar.