Tribunal rechazó petición de Deportes Iquique de suspender los descensos

El Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) rechazó la solicitud presentada por Deportes Iquique, que pedía suspender los descensos en Primera A y Primera B, debido a la Tabla Ponderada.

Según consigna Radio Cooperativa, el cuadro nortino pidió de "forma urgente y sin previa audiencia de la ANFP", que se suspenda la aplicación de la tabla ponderada 60/40 hasta que se conozca la sentencia definitiva de la demanda que se interpondrá en contra de la institución con sede en Quilín.

Desde los “dragones celestes” aseguraron que la tabla “impide, restringe y/o entorpece la competencia en el mercado relevante definido, o tiende a producir dichos efectos, con serias y perjudiciales consecuencias para Deportes Iquique y una serie de equipos".

En la misma línea, argumentaron que esta es una "acción restrictiva de la competencia fuera de todo razonamiento", por lo que solicitaron suspender los descensos en Primera A y Primera B.

No obstante, el TDLC no acogió la petición, ya que los iquiqueños no presentaron "antecedentes que constituyan a lo menos presunción grave del derecho que se reclama ni se acreditó que dicha medida sea necesaria para impedir eventuales efectos negativos en la competencia".

Por último, el tribunal determinó que la ANFP debe facilitar el registro de audio de la sesión del Consejo de Presidentes del pasado 19 de diciembre de 2019, cuando se determinaron los sistemas de ascensos y descensos de la temporada 2020 del fútbol chileno.