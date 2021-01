Ronaldo: "Me gustaría haber ganado la Champions con el Real Madrid o el Inter"

El presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazário, ha reconocido que le hubiese gustado ganar la Champions League con el "Real Madrid o el Inter" y la Copa Libertadores con "Cruzeiro o Corinthians", dos de las 'espinitas' de su carrera deportiva.

El brasileño abordó este tema en el Santander Media House celebrado en Sao Paulo, con motivo de la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Santos.

"Me gustaría haber ganado la Libertadores con Cruzeiro o Corinthians, y con Real Madrid o con Inter la 'Champions'", confesó el campeón del mundo.

Durante la conferencia, el astro brasileño confesó que le queda la 'espinita' de no haber podido ganar los grandes torneos de Europa y Sudamérica.

"Me faltaron la Libertadores y la 'Champions League'. He participado en las dos, son dos competiciones increíbles. Pocos lograron todos los títulos", manifestó.

"Daría la mano izquierda y la derecha por tener esos títulos. Son las dos mayores competiciones de los continentes, pero sí veo diferencia en la pasión. El hincha sudamericano es más visceral, el europeo es mucho más moderado en sus celebraciones. La importancia de la competición es prácticamente igual", señaló.

Por otra parte, se mostró muy partidario del formato de final a partido único, pero no quiso decantarse por un favorito.

"Me gusta mucho el formato de final única, que se utiliza en 'Champions' desde hace mucho tiempo. Es un formato justo para los equipos y la afición. Como no estoy emocionalmente involucrado podría dar mi opinión, pero es un clásico histórico del campeonato paulista y no veo un favorito. Las posibilidades están muy abiertas", indicó.

Además, confesó que le "encantaría" ver a los clubes mexicanos y norteamericanos en la Copa Libertadores, lo que sería "un paso importante". "Es verdad que las distancias serían mayores, pero agrega mucho valor a la competición", explicó.

Por último, no se inclinó por un favorito claro para la Champions League 2020-21. "Aun está en fases eliminatorias, es temprano para hablar de favoritos. Bayern, Real Madrid, Barcelona, Manchester City, el PSG de Neymar... Más adelante se podrá hablar de favoritos. Me parece que el Bayern Múnich tiene una leve ventaja por lo que viene demostrando", apuntó.