La autocrítica de Edu Vargas: "Soy un jugador goleador y no estoy marcando"

13:44 El delantero chileno reconoció que su rendimiento no es bueno y afirmó que está trabajando para hacer más goles.

El delantero nacional Eduardo Vargas esbozó una fuerte autocrítica por su rendimiento en el Atlético Mineiro de Brasil, club al que llegó en noviembre de 2020, al señalar que “soy un jugador goleador y no lo estoy haciendo”.

Desde su arribo al ‘Galo’, cuadro que dirige Jorge Sampaoli, el oriundo de Renca solo cuenta con dos goles, registro que no tiene contento al atacante.

"Mi rendimiento actual no está siendo muy bueno, soy un jugador goleador y no lo estoy haciendo", expresó en rueda de prensa.

Respecto al gol que marcó el pasado fin de semana, capturando un rebote tras errar un lanzamiento penal ante Fortaleza, el bicampeón de América con la ‘Roja’ dijo "me molestó cuando el portero tapó, pero luego me alegré. No quise celebrar. Ahora estoy trabajando para intentar marcar más goles y tratar de tener más posibilidades de marcar”.

En el plano táctico, Vargas explicó que "tengo que intentar llegar más a la zona cuando cruza Savarino, Keno, Arana. A veces no estoy o llego tarde. Creo en mi continuidad y por eso estoy trabajando para intentar marcar más goles”.

Otro punto que tocó el ariete de 31 años fue la lucha que tiene el Atlético Mineiro por el título del Brasileirao 2020-2021. "Tenemos posibilidades de ganar. De nosotros depende y también que Inter y Flamengo pierdan puntos", apuntó.

"Intentaremos ganar todos los partidos que tengamos y apoyar a los equipos a los que se enfrenten. Siempre tenemos en mente luchar por el título. A nosotros nos toca jugar siempre concentrados y tratar de marcar goles en los partidos en los que llegamos a la portería rival", sentenció.