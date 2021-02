Pablo Solari: "Estamos muy fuertes de cabeza para las finales"

Pablo Solari, extremo argentino de Colo Colo, afirmó este miércoles que el plantel está “muy fuerte de cabeza” para afrontar los tres partidos que restan del Campeonato Nacional y alcanzar el objetivo de la permanencia en la serie de honor.

De cara a lo que viene para el ‘Cacique’, el joven jugador declaró en rueda de prensa que "estoy pensando solamente en Iquique, estamos muy concentrados en ganar estas tres finales que nos quedan y después ver mis objetivos”.

"Estamos muy fuertes de cabeza para las finales. Y nos preparamos cada partido para jugarlo como una final”, agregó el formado en Talleres de Córdoba.

En el plano personal, Solari dijo que "Gustavo (Quinteros) me pide tranquilidad y que termine bien las jugadas. Que no me apure y tome buenas decisiones”.

Por otro lado, el delantero de 21 años exteriorizó su satisfacción por la extensión de su préstamo en Colo Colo hasta diciembre de 2021. “Estoy muy contento, le agradezco al club que me dio la posibilidad de jugar profesionalmente. Estoy contento en este hermoso club”, señaló.

Para terminar, Pablo Solari valoró poder restar en el cuadro albo al indicar que "este club es reconocido en Sudamérica y es el más grande de todo Chile, por eso siento así esta camiseta”.