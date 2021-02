Simón Contreras y las definiciones para la 'U': "Todo está en nuestras manos"

Simón Contreras, joven delantero de Universidad de Chile, aseguró este jueves que existe tranquilidad en el plantel azul de cara a los tres partidos que restan en el Campeonato Nacional, apuntanfo que “todo está en nuestras manos” tanto para lograr la permanencia como para clasificar a un torneo internacional.

En rueda de prensa, el jugador de 18 años declaró con miras a las definiciones en el torneo que “hoy vamos a ver el partido de Coquimbo contra Cobresal. Hay que estar atentos como cualquier partido del campeonato, pero sea cual sea el resultado, tenemos la posiblidad de que todo está en nuestras manos y dependiendo de lo que pase hoy también. Estamos tranquilos por esa parte, dependemos de nosotros”.

Además, Contreras le bajó el perfil a los problemas que hubo entre Rafael Dudamel y el plantel de jugadores, poco antes del cruce ante Coquimbo Unido, y destacó la cercanía que ha logrado últimamente el técnico con la plantilla.

“Tuvimos conversaciones como todas las semanas con el entrenador, que sabe cuándo ponerse más cercano con los jugadores. El decide qué semanas son para estar así o más distante. El puso de su parte, pero seguimos igual con las ganas de sacar esto en nuestras manos”, deslizó.

En el plano personal, el ariete destacó el contar con regularidad, ya que aquello le da más confianza para jugar con tranquilidad en el primer equipo.

“Hay que estar preparado para cumplir de buena forma, en estos momentos lo he hecho bien, pero me juego la opción para poder seguir jugando el campeonato que viene (…) Mi posición ideal es jugar por la banda derecha, haciendo el ida y vuelta. Por supuesto que si el entrenador me requiere en otro lugar también lo puedo hacer. Pero esa es mi posición natural, en la banda derecha”, indicó.

"Si pienso que estoy jugando sólo por cumplir el minutaje (Sub 21), sería bajarme todos los créditos. Para mí, estoy preparado para ser titular y poder luchar un puesto. Me estoy tomando las cosas poco a poco, enfocado en lo que nos toca, que son las tres finales que quedan, pero me gustaría seguir jugando en la ‘U’”, complementó.

Para finalizar, Contreras se refirió al próximo rival en el Campeonato, Unión Española, en duelo a jugarse este sábado en el Estadio Nacional.

"Todos sabemos las individualidades de Unión Española, que aprovechan muy bien, pero tenemos un plan de partido y si lo cumplimos, más las ganas de ganar, seguro lo resolvemos”, sentenció.