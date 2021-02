[VIDEO] Marcela Vacarezza contó entre lágrimas que sus padres se contagiaron con Covid-19: "No salen de esta"

11:32 “No duden de las vacunas. No lo hagan. No pasen por lo que mucha gente pasó, está pasando y por lo que nosotros pasamos”, comentó la animadora.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Marcela Vacarezza, contó a sus seguidores que sus padres de 84 y 85 años se contagiarion con Covid-19.

Entre lágrimas, relató el complejo momento que vivió y los sentimientos que invadieron a su familia tras conocer la noticia.

"Ellos se estaban cuidando harto. Cuando fuimos a Chile los vimos solo para Navidad con muchas precauciones y lo único que decían era que se habían cuidado tanto tiempo, todo el año, y quedaba tan poco para la vacuna, cosa que ellos lo veían como una salvación. Pero tres semanas antes de la vacuna se contagiaron”, comentó.

"Cuando ellos nos cuentan, 84 y 85 años, que se contagiaron, a mí se me cayó el mundo. Dije ‘aquí no salen de esta’", reconoció.

Y en este sentido, agregó que "nunca supimos cómo se contagiaron. No tenemos idea. Se cuidaron muchísimo. No lo sabemos”.

Si bien, sus padres ya se están recuperando, la animadora hizo un llamado a confiar en el plan de vacunación.

"No duden de las vacunas. No lo hagan. No pasen por lo que mucha gente pasó, está pasando y por lo que nosotros pasamos”.