Hernán Crespo: "He hablado con la selección de Chile, pero aún no decido nada"

El entrenador argentino Hernán Crespo reconoció que ha estado en contacto con la ANFP para tomar el banco de la selección chilena, aunque aclaró que también ha conversado con los clubes brasileños Santos y Sao Paulo.

El estratega que recientemente se coronó campeón de la Copa Sudamericana 2020 con Defensa y Justicia negó de entrada los dichos del presidente del ‘Halcón de Varela’, José Lemme, quien lo dio listo en Sao Paulo.

“José (Lemme) hizo una declaración no correcta en TyC. No firmé con nadie. No cambio Defensa y Justicia por otra situación”, comentó en TyC Sports.

“No firmé con nadie. Se habló con Santos, Sao Paulo con la selección de Chile. Se habla. Pero no he decidido absolutamente nada. Puede que mañana tome una avión para firmar en algún lado como puede que esté dos meses tranquilamente. No cambié Defensa por nada”, agregó.

De esta manera, la ventana sigue abierta para que el otrora delantero de la ‘albiceleste’ pueda llegar a la ‘Roja’, más aún luego de caerse el fichaje del también argentino Matías Almeyda, quien no pudo desvincularse del San José Earthquakes de la MLS.

A fines de la semana pasada y a través de un comunicado, Crespo dio por terminada su exitosa etapa como director técnico de Defensa y Justicia. Su próximo paradero sigue siendo una incógnita.