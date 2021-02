Ronald Fuentes: "Los técnicos chilenos están siendo la opción 'z' para la Roja"

11:50 El ex entrenador de Unión Española aseguró que no ha sostenido contactos con la ANFP para llegar al banco de la selección chilena y lamentó la poca importancia que se le da a los técnicos nacionales a la hora de buscar al sucesor de Reinaldo Rueda.

El ex entrenador de Unión Española Ronald Fuentes aseguró que no ha sostenido contactos con la ANFP para llegar al banco de la selección chilena y lamentó la poca importancia que se le da a los técnicos nacionales a la hora de buscar al sucesor de Reinaldo Rueda.

En diálogo con TNT Sports Chile, el otrora defensor y mundialista en Francia 1998 declaró que "no me ha llamado nadie y no me ilusiono porque sé que no soy alternativa para la selección”.

"No me gustaría ser la alternativa 'z' y me parece que los técnicos chilenos sí están siendo la opción 'z', independiente del nombre. No está la garantía y la confianza para trabajar tranquilo. Tengo claro que el técnico no será chileno”, agregó.

En la misma línea, Fuentes señaló que ”imagínate que si hay gente que está encargada del fútbol nacional y piensa que los técnicos chilenos no tenemos la capacidad para dirigir a la selección o tomar roles protagónicos, estamos mal. Yo me recibí el 2004, pero me he actualizado constantentemente. Estamos más que capacitados”.

Para terminar, el técnico de 51 años indicó que "ya llegará el momento en que se valore al técnico chileno, además el Colegio de Técnicos no está bien orientado. Debe tener más peso y muchos estamos cada uno para su santo. Al no tener peso específico no tenemos injerencia en situaciones importante para que otros técnicos esté dirigiendo".