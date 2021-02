Esteban Paredes: "Mi intención es retirarme a fin de año. Ojalá en Colo Colo"

Esteban Paredes, delantero de Colo Colo, aseguró que su intención es dejar el fútbol profesional a fines del presente año y “ojalá sea en Colo Colo”.

Incluso, el ‘7’ del ‘Cacique’ dejó abierta la opción de terminar su carrera en otro club, específicamente en la institución de la que es propietario: San Antonio Unido.

"Mi intención es retirarme a fin de año, ojalá sea en Colo Colo. Si no es así, lo hago a fin de año sí o sí", expresó el goleador en diálogo con el Puerto de San Antonio.

Además, el ‘Tanque’ apuntó que ”me gustaría jugar en el SAU, vamos a ver cómo llegamos de acá a fin de año”.

Respecto a su trabajo en el elenco de la Segunda División Profesional, Paredes señaló que “los proyectos no se hacen de un día para otro, pero junto con la dirigencia de San Antonio, estamos trabajando en varios temas. Mi sueño es tener un equipo de mujeres en San Antonio y tener ocho series de cadetes. También tener un complejo deportivo”.

Para terminar, consultado por lo que tiene pensado hacer tras colgar los botines, el ariete de 40 años dijo que "no sé, primero tengo que hacer el curso. Pero el fútbol me apasiona. Cuando me retire me dedicaré 100 por ciento a la actividad, sea como entrenador o en otra función".