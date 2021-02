Montillo y último partido como profesional: "Trataré de disfrutarlo a mi modo"

Walter Montillo, mediocampista de Universidad de Chile, exteriorizó sus emociones a las puertas de vivir su último partido como futbolista profesional, específicamente este sábado ante Deportes Antofagasta en el cierre del Campeonato Nacional 2020.

El proceso del adiós de la 'Ardilla' al fútbol rentado comenzará en la presente jornada al despedirse de los funcionarios del club azul, en La Cisterna.

“Hasta el miércoles no había podido separar esto de que va a ser mi último partido el sábado, por todo esto de la tabla ponderada. Hoy sí me cayó un poco la ansiedad y el nerviosismo de cómo va a ser, si lo voy a poder disfrutar o no, porque todavía matemáticamente no estamos salvados”, indicó el '10' del elenco colegial en diálogo con ESPN Nexo Chile.

“El sábado es mi último partido, entonces seré un poco egoísta y trataré de disfrutarlo a mi modo, por lo menos, porque uno deja muchísimas cosas de lado para ser profesional y mantenerse a la altura durante tanto tiempo, entonces es toda una vida que se va en este último partido”, añadió.

En cuanto a lo realizado con la 'U' en su segundo período, el jugador de 36 años señaló que “si logramos el objetivo principal o primordial, que era salvarnos en la tabla ponderada me voy a ir en paz a mi casa y la nota será un 10, porque vine y ayudé y era lo que yo quería hacer. Ojalá que se dé todo como yo quiero”.

"Lo que más contento y tranquilo me deja es que muchos dudaban, por un tema de edad, de que yo pudiera jugar a un alto nivel, que pudiera jugar todos los partidos y que pudiera ser competente para lo que necesitaba Universidad de Chile. Entonces ahora, con un torneo ya completo, y que hayamos sacado casi 50 puntos, me voy muy tranquilo porque son 32 partidos los que jugué de 34”, finalizó.

Un triunfo mañana sobre los 'Pumas' en Ñuñoa le permitirá a los de Rafael Dudamel seguir en la serie de honor y, si se dan otros resultados, poder clasificar además a la fase previa de la Copa Libertadores 2021.