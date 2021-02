Serie A: Antonio Conte confirma ausencia de Vidal para el duelo con la Lazio

El entrenador del Inter de Milán, Antonio Conte, confirmó la baja por molestias físicas del mediocampista chileno Arturo Vidal para el cruce de este domingo ante la Lazio, en el ‘Giuseppe Meazza’, por la vigésimo segunda fecha de la Serie A italiana 2020-2021.

El ‘King’ arrastra una dolencia de su último partido ante la Fiorentina, jugado el pasado 5 de febrero. En ese choque salió reemplazado por una contusión en la rodilla izquierda, de la cual no se ha podido recuperar.

"Vidal no está disponible, sigue teniendo problemas, no ha entrenado con nosotros. No sé si estará disponible para el derby, debe intentar recuperar su mejor condición, hace tiempo tiene dolencias", indicó el técnico ‘neroazzurro’,

De esta forma, el ex Juventus, Bayern Múnich y FC Barcelona queda en duda para el clásico del domingo 21 de febrero ante el AC Milán, duelo clave en el objetivo interista de hacerse de la punta de la tabla.

En tanto, el delantero nacional Alexis Sánchez se encuentra en buen estado de forma y podría ser de la partida, en desmedro de Romelu Lukaku o Lautaro Martínez, para el choque con los romanos.

El tocopillano ha sumado bonos en el cuadro lombardo ante su buen rendimiento en los últimos partidos y por ser el líder de las asistencias de la temporada, junto a Achraf Hakimi.

El más probable once del Inter para recibir a la Lazio será con Samir Handanovic; Milan Skriniar, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni; Hakimi, Nicoló Barella, Marcelo Brozovic, Roberto Gagliardini, Ashley Young; Lukaku y Lautaro (Alexis).