Jorge Valdivia en la antesala al duelo con O'Higgins: "No fue lo que imaginé"

A través de su cuenta de Instagram, el ‘Mago’ escribió que "no fue lo que imaginé, no fue lo que quería cuando volví. Pero me levantaré. Primero por mí, necesito terminar en alto mi carrera, y también por aquellos que incondicionalmente están a mi lado y nunca han dudado. Amigos, hinchas que aún confían”.

"Hoy (domingo) será un partido especial, distinto. Partido del que todos nosotros necesitamos mandarle todas las energías a los jugadores. Hoy no hay jugadores malos ni buenos, hoy son todos iguales. Después habrá tiempo para volver a criticar, hoy solo necesitamos enviarles las mejores de las vibras", añadió.

En la misma línea, el experimentado volante indicó que “el nervio en la cancha va ser más y peor que el nuestro en casa, por eso tenemos que estar con los jugadores por que están defendiendo la misma camiseta que uno quiere”.

"Lo ideal sería estar dentro. No se pudo, esto es así. Por eso solo que me queda desde esta tribuna desearles mucho éxito el día de hoy compañeros y amigos", sentenció.

Una derrota ante O’Higgins dejaría a Colo Colo prácticamente sentenciado a jugar el partido por la permanencia. Solo un triunfo de Coquimbo Unido sobre Palestino y que Deportes Iquique no derrote a Santiago Wanderers le permitirá a los albos salvarse si caen en Rancagua.