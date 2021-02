Walter Montillo: “los clubes nos tratan como un mueble, te venden en mucho o te dejan tirado cuando no les sirves",

El referente azul también señaló que "iba todo bien en mi renovación, hasta la llegada de Rafael Dudamel" y que de los dirigentes "con el único que me tomaría un café es con Sergio Vargas" entre otras potentes declaraciones.

En una entrevista exclusiva otorgada a Futuro Fútbol Club, de la Radio Futuro, Walter Montillo, conversó con Claudio "Bichi" Borghi, Claudio Palma y Dante Poli, entregando más detalles sobre lo ocurrido respecto a la negociación de su contrato con Azul Azul, y porqué finalmente dejó el fútbol profesional.

El mediocampista, ahora retirado, indicó que "En Universidad de Chile y en otros equipos del fútbol chileno te miden mucho por la edad y no por lo que haces en la cancha. Eres como un yoghurt con fecha de vencimiento. Porque si uno es profesional, con todas las cosas nuevas que hay ahora, es mejor en temas de lesiones y nutrición. Entonces en la U es mejor que no indiquen con el dedo a los más grandes, porque son los que conducen a los más chicos".

Y agregó "Si me dices que la U tiene 25 millones de dólares de renombre, está perfecto. Pero la U está pasando por un tema económico difícil, pero si tres cuatro jugadores grandes jugaron todos los partidos y jugamos tan bien no lo entiendo (…) No creo que los cambios sean tan drásticos. El año pasado se fueron 13 y llegamos 4. "Larri" hizo 14 goles, entonces hay que tener cuidado con las decisiones que se toman".

Respecto a las palabras de Neymar Jr, contó que: "Me han valorado más afuera que en el club donde quería estar. La dirigencia o nunca quiso que yo venga o era una piedra en el zapato. ¿Por qué conmigo? Si yo la verdad no le pedí cobrar mucho ni nada, entonces todo me deja tranquilo por las decisiones que yo no acepto pero hay que tomarlas de donde vienen".

Además apuntó que "Yo creo que mi vuelta a la U viene por Hernán Caputto. Se jugó el pellejo para que yo vuelva y a mi me pusieron muchos "peros". Lo que más me llamó la atención, es que yo no les pedí que renovaran y hasta la llegada de Rafael. No sé quién bajó el dedo, pero el entrenador no quería que siga o no le gusta los de mayor edad o habría hecho mucho más. Me tocó escuchar mucho más, y me las banqué hasta hoy. De que mi GPS no era para jugar los 90's, incluso me tocó entrenar con el tercer equipo".

En ese sentido, agregó que "En los últimos partidos jugamos los más grandes y de 52 puntos jugué 48, pero las decisiones son en conjunto. Lo más lindo para el jugador, es que alguien del club te diga directamente que es y porqué, en mi caso nadie me dijo nada de mi retiro. Cuando dije que me iba, le solucioné un montón de cosas a la gente de adentro, y mis compañeros no tenían porque comerse las manifestaciones de los hinchas. Pero de quién vino la decisión, no tengo claro quien fue".

Respecto a la tecnología en el fútbol, Montillo agregó que "El GPS te da un montón de números, si los 20 kilómetros que te marca corriendo y no fueron efectivos no sirven para nada. Eso te lo digo del lado del jugador, como entrenador no tengo idea. Siempre jugué igual y busqué los espacios para poder dañar. Algunos entendieron más mi forma de jugar a otros". Y recordando el desempeño de su última temporada indica que "Lo bueno que lo pudimos consumar con el resultado. Pensando en la ponderada o en el partido de desempate. Hemos cumplido con lo que se pidió a comienzos de año, de 40 puntos hicimos 52 entonces nos tenemos que ir conformes con eso".

Sobre sus anhelos, el referente azul indicó que "Mi sueño era terminar en la U y las cosas eran por algo. Metimos a la U a Libertadores entonces me voy con la tranquilidad que hice todo lo que pude. Mi idea es seguir en el fútbol y seguir con los chicos que sean mejores personas. Cree una pequeña empresa, entonces es acompañarlos y poder tratarlos como merecen. Mi idea es poder prepararlos para que no solo dependan del fútbol, porque los clubes nos tratan como un mueble si te venden en mucho o te dejan tirado cuando no les sirves".

Y acerca de los dirigentes señaló que: "Con el único que me sentaría a tomar un café es con Sergio Vargas. Creo que fue el único que no salió a hablar con la prensa y me respetó. Me enojé con él porque no me defendió. Pero ellos tenían miedo que yo tirara mierda para dentro y si te pido es que quiero tomarme un café con Heller, para saber porque nunca me quiso. Entonces a Sergio le pediría un café, pero con los otros no tengo nada que hablar".