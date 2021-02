Aníbal Mosa: "No estoy pensando en renunciar"

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, aclaró que no está en su cabeza renunciar al frente de la concesionaria de Colo Colo, luego de ser apuntado como el principal responsable del mal momento del club.

En rueda de prensa, el timonel del ‘Cacique’ declaró que “nadie me ha pedido dejar la presidencia del club, ni formal ni informalmente. He dado la cara permanentemente, poniéndole el pecho a las balas. No estoy pensando en renunciar”.

“Solamente, como ejemplo, de las 10 decisiones más importantes que se tomaron en el club el 2020, todas fueron unánimes del directorio. Las responsabilidades son compartidas, entiendo que se me quiera colocar como la persona que echó a perder esto, pero para ser justos, hay que revisar las decisiones que se han tomado este año”, agregó.

Además, el empresario puertomontino continuó defendiéndose al decir que “hay algunos que quieren evadir responsabilidad, las actas están ahí, culparme a mí por todos los errores de esta institución, lo encuentro injusto”.

Para finalizar, Mosa aseguró sentirse capacitado para continuar al mando de la concesionaria. “Me siento capaz para seguir llevando este proceso adelante. La persona que siempre estuvo adelante, en los peores momentos, fui yo, y seguiré dando la cara”, sentenció.