Dudamel: "Si no armo un plantel campeón estoy en el lugar equivocado"

En Universidad de Chile están trabajando con todo para conformar el nuevo plantel de cara a la nueva temporada. Y ya tiene nombres confirmados como Marcelo Cañete, jugador que fue alabado ayer por su nuevo entrenador, Rafael Dudamel.

"Tiene todas las credenciales para jugar en la U", dijo el entrenador venezolano en conversación con radio ADN. "Es un jugador fantástico, de un nivel asociativo admirable porque entiende muy bien el juego, y estoy seguro que su presencia en el plantel elevará el nivel de sus compañeros", detalló el DT azul.

El exjugador de Cobresal se une a otros futbolistas que están prácticamente listos en el equipo universitario. Ramón Arias y Nahuel Luján están a la espera de firmar su contrato, mientras que otros nombres que estarían listos son los de Yonathan Andía y Mario Sandoval, este último primo de Charles Aránguiz, ídolo de los azules.

"No he hablado con él (Charles), pero quizás me llame para poder hablar. La familia es competitiva, es ganadora, así es que, si me toca estar en la U, la idea es pelearlo todo", dijo el exUnión Espaola en radio Cooperativa

"Hasta que no estén firmados y no estén a mi disposición no quiero hacerme falsas expectativas. Sé que está muy adelantado. Las gestiones están bastante adelantadas", confesó Dudamel.

Según el entrenador, el club está haciendo "sus mejores esfuerzos" para sumar al plantel los mejores jugadores. "Conversamos permanentemente para poder acercar los mejores futbolistas y tener un equipo competitivo", explica. "Si no podemos confeccionar un plantel para pelear el título yo creo que estoy en el lugar equivocado", agregó. Y uno de esos nombres es Luis Jiménez, quien, como explica Dudamel, "es un jugador que cualquier DT quisiera tener (…) son gestiones de las que se encargan los directores deportivos y dirigentes".

Respecto a las declaraciones de Hernán Caputto, quien confesó que habló con Walter Montillo para que no se retirara, Dudamel dijo que "yo no soy un entrenador que sale a hablar de los lugares donde ya no estoy, es muy sensible este tema".